«Его видели в другом городе»: девушка из Башкирии разыскивает пропавшего 9 месяцев назад брата

СЕГОДНЯ 19:29 2019-06-15T19:29:22+03:00

Молодой человек исчез еще в сентябре прошлого года

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21-летняя Назифа Усманова из Баймака не теряет надежды найти пропавшего брата живым.

Напомним, что история с пропавшим Гильманом Усмановым приключилась еще в сентябре 2018 года. Тогда он помогал своему другу и остался у него ночевать. С утра товарищ Гильмана проснулся и не обнаружил его дома. По крайней мере, так он рассказал родственникам пропавшего.

Накануне у Назифы появилась информация, что ей брат жив, но находится в другом городе.

- Он ехал домой на попутках и оказался в другом городе. Об этом нам сообщили два разных человека, и они дают 100% гарантию. Мы пытались сами найти его по указанным адресам, но до прибытия полиции с этого города их там не оказалось. Но все равно, нужно искать его в этих городах, - написала девушка.

Сейчас девушка просит помощи у СМИ. Она хочет, чтобы ориентировку на ее пропавшего брата показали по местному ТВ.

Если вы знаете, где находится Гильман, пожалуйста, свяжитесь с его близкими по телефону 8-927-082-06-95 или 8-967-750-91-95.

ИСТОЧНИК KP.RU