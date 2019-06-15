«Его видели в другом городе»: девушка из Башкирии разыскивает пропавшего 9 месяцев назад брата
21-летняя Назифа Усманова из Баймака не теряет надежды найти пропавшего брата живым.
Напомним, что история с пропавшим Гильманом Усмановым приключилась еще в сентябре 2018 года. Тогда он помогал своему другу и остался у него ночевать. С утра товарищ Гильмана проснулся и не обнаружил его дома. По крайней мере, так он рассказал родственникам пропавшего.
Накануне у Назифы появилась информация, что ей брат жив, но находится в другом городе.
- Он ехал домой на попутках и оказался в другом городе. Об этом нам сообщили два разных человека, и они дают 100% гарантию. Мы пытались сами найти его по указанным адресам, но до прибытия полиции с этого города их там не оказалось. Но все равно, нужно искать его в этих городах, - написала девушка.
Сейчас девушка просит помощи у СМИ. Она хочет, чтобы ориентировку на ее пропавшего брата показали по местному ТВ.
Если вы знаете, где находится Гильман, пожалуйста, свяжитесь с его близкими по телефону 8-927-082-06-95 или 8-967-750-91-95.
ИСТОЧНИК KP.RU