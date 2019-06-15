В Уфе эвакуировали крупный торговый центр
Информацией поделились очевидцы в соцсетях
В Уфе эвакуировали торговый центр «Мега»
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Вечером в субботу, 15 июня, в Уфе эвакуировали торговый центр «Мега».
По словам очевидцев, тревожный сигнал прозвучал в торговом центре примерно в 18 часов. Одна из посетительниц местного продуктового магазина рассказала, что всех покупателей неожиданно попросили пройти в служебные помещения. О том, что здание начали эвакуировать, покупательница узнала только после того, как вышла из продуктового магазина.
Женщина беспокоится, что в случае реальной опасности покупатели в продуктовом магазине могли оказаться в ловушке.
Напомним, что последняя волна массовых эвакуация прошла в Башкирии в начале мая.
ИСТОЧНИК KP.RU