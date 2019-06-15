В Уфе эвакуировали крупный торговый центр

СЕГОДНЯ 17:33 2019-06-15T17:33:15+03:00

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Вечером в субботу, 15 июня, в Уфе эвакуировали торговый центр «Мега».

По словам очевидцев, тревожный сигнал прозвучал в торговом центре примерно в 18 часов. Одна из посетительниц местного продуктового магазина рассказала, что всех покупателей неожиданно попросили пройти в служебные помещения. О том, что здание начали эвакуировать, покупательница узнала только после того, как вышла из продуктового магазина.

Женщина беспокоится, что в случае реальной опасности покупатели в продуктовом магазине могли оказаться в ловушке.

Напомним, что последняя волна массовых эвакуация прошла в Башкирии в начале мая.

ИСТОЧНИК KP.RU