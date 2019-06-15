Погода в Башкирии на воскресенье, 16 июня

СЕГОДНЯ 15:02 2019-06-15T15:09:28+03:00

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В воскресенье, 16 июня, в Башкирии ожидается дождь и пасмурная погода.

По данным МЧС республики, на территории республики ожидается пасмурная погода с пояснениями. Местами возможны дожди и грозы. Порывы ветра днем усилятся до 17 метров в секунду. В темное время суток похолодает до 3 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 15 градусов тепла.

Погода в Уфе от средне по республике отличаться не будет. Днем также ожидаются грозы и дожди. Температура воздуха в течение дня будет колебаться до 8 до 15 градусов тепла.

В МЧС предупреждают, что утром на дорогах возможно возникновение тумана.

ИСТОЧНИК KP.RU