2019-06-15T15:09:28+03:00
Общество

Погода в Башкирии на воскресенье, 16 июня

Жителей республики ждет пасмурный день
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Жителей Башкирии ждут дожди и прохладная погодаЖителей Башкирии ждут дожди и прохладная погода
Изменить размер текста:

В воскресенье, 16 июня, в Башкирии ожидается дождь и пасмурная погода.

По данным МЧС республики, на территории республики ожидается пасмурная погода с пояснениями. Местами возможны дожди и грозы. Порывы ветра днем усилятся до 17 метров в секунду. В темное время суток похолодает до 3 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 15 градусов тепла.

Погода в Уфе от средне по республике отличаться не будет. Днем также ожидаются грозы и дожди. Температура воздуха в течение дня будет колебаться до 8 до 15 градусов тепла.

В МЧС предупреждают, что утром на дорогах возможно возникновение тумана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24