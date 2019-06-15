Первая леди Башкирии раскритиковала Радика Юльякшина

СЕГОДНЯ 13:47 2019-06-15T13:47:30+03:00

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Супруга врио главы Башкирии Каринэ Хабирова раскритиковала Радика Юльякшина.

Дело в том, что в минувшую пятницу в столице проходил третий день фестиваля «Сердце Евразии». Со сцены выступали популярные музыканты из Башкирии. Заслуженный артист республики Радик Юльякшин пел целый час. Из-за этого остальным музыкантам осталось меньше концертного времени.

- Был прекрасный салют, концерт и праздничное настроение. Не хватило одного – уважения артиста Радика Юльякшина к другим артистам и людям, которые пришли послушать не только его и пришли на фейерверк, - написала Хабирова в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU