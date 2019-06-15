В Башкирии разыскивают пропавшего Вадима Гольтяева

СЕГОДНЯ 13:11 2019-06-15T13:11:12+03:00

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В Башкирии волонтеры разыскивают пропавшего Вадима Гольтяева.

По данным поискового сообщества «Отклик», мужчина перестал выходить на связь с родными еще 10 июня. Он вышел из дома по улице Стерлибашевский тракт примерно в 3 часа дня, но обратно так и не вернулся. Где сейчас находится пропавший – неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, волосы темные короткие, глаза голубые.

Был одет: голубая футболка, четные брюки и белые ботинки.

Если вы знаете, где может находиться пропавший, пожалуйста, свяжитесь с волонтерами по телефону 8-987-106-06-01 или позвоните в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU