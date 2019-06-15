Форвард «Уфы» вырос в цене до 4,5 млн евро

СЕГОДНЯ 09:49 2019-06-15T09:49:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Стоимость контракта с нападающим «Уфы» Сильверстором Игбуном выросла до 4,5 млн евро.

Традиционную аналитику подвел немецкий портал Transfermakrt. Каждые полгода на этом ресурсе озвучивается примерная стоимость игроков ведущих мировых футбольных лиг.

Так, с прошлого года Слай «подорожал» с 3 до 4,5 млн евро. Вполне логично, учитывая достижения нападающего. На 300 тысяч евро вырос в цене уже бывший защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов. По информации сайта, «Локомотив» отдал за него уфимскому клубу не менее 2,8 млн евро. До 2,5 млн евро выросла цена на еще одного защитника Йонуца Неделчару. Игрок «подрос» на полмиллиона евро.

Общую стоимость команды оценивают в 28 миллионов евро. Это 11 место среди всех команд Премьер-лиги. Лидером по этому показателю остается действующий чемпион РПЛ – «Зенит». Суммарная стоимость игроков клуба Сергея Семака составляет 165,7 млн евро.

ИСТОЧНИК KP.RU