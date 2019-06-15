В Башкирии поймали закладчика с полкило наркотиков

СЕГОДНЯ 09:11 2019-06-15T09:11:52+03:00

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В Уфе полицейские поймали наркодилера с 0,4 кг наркотиков.

По данным МВД республики, 32-летний житель Саратовской области забрал наркотики из тайника в лесном массиве по улице Кооперативной. Однако далеко уйти жулик не успел – его схватили полицейские. Оказалось, что мужчина забирал «мастер-клад» - оптовую партию, которую после хотел продавать мелкими частями в Демском и Калининском районе столицы.

Сейчас вместо заработка жулику грозит серьезное наказание. По факту приобретения наркотиков в особо крупном размере стражи порядка возбудили уголовное дело. Мужчина находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU