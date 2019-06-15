2019-06-15T07:14:28+03:00
Звезды

«Думаете, мне прикольно стоять за сценой?» Радик Юльякшин попал в скандал на «Сердце Евразии»

Артиста обвинили в затягивании своего времени выступления
Рустем АХУНОВ
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Радик выступал на сцене больше часа Фото: Марат МулюковРадик выступал на сцене больше часа Фото: Марат Мулюков
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Радик Юльякшин неожиданно попал в скандал на третий день музыкального фестиваля «Сердце Евразии» в Уфе.

Дело в том, что в последний день организаторы пригласили целый ряд известных местных музыкантов. Среди них оказался Радик Юльякшин и Сергей Приказчиков из группы «Пицца». Первый выступал раньше. Некоторым показалась, что из-за выступления Юльякшина пришлось урезать время Приказчикова на сцене. В итоге он смог исполнить всего три песни. В то время как Юльякшин провел на сцене чуть больше часа.

- Ужасно обидно, что сократили выступление! Трех песен нам не хватило. Мы пришли слушать музыку, а не как некоторые артисты «заводят» толпу и общаются со сцены!! – возмущаются фанаты Приказчикова.

Сам Сергей также остался не в восторге от ситуации.

- Странно, но больше не урезали время ни у кого. Думаете, мне самому прикольно стоять на ветру за кулисами просто так? - написал артист в интернете.

Впрочем, в тот же вечер Юльякшин от чистого сердца поздравил Сергея с получением почетного звания Заслуженного артиста Башкирии. Приказчиков ответил ему благодарностью.

Приказчиков выложил в сеть фотографию шуточной битвы за время на сцене

Приказчиков выложил в сеть фотографию шуточной битвы за время на сцене

ИСТОЧНИК KP.RU

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