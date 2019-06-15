«Думаете, мне прикольно стоять за сценой?» Радик Юльякшин попал в скандал на «Сердце Евразии»
Радик Юльякшин неожиданно попал в скандал на третий день музыкального фестиваля «Сердце Евразии» в Уфе.
Дело в том, что в последний день организаторы пригласили целый ряд известных местных музыкантов. Среди них оказался Радик Юльякшин и Сергей Приказчиков из группы «Пицца». Первый выступал раньше. Некоторым показалась, что из-за выступления Юльякшина пришлось урезать время Приказчикова на сцене. В итоге он смог исполнить всего три песни. В то время как Юльякшин провел на сцене чуть больше часа.
- Ужасно обидно, что сократили выступление! Трех песен нам не хватило. Мы пришли слушать музыку, а не как некоторые артисты «заводят» толпу и общаются со сцены!! – возмущаются фанаты Приказчикова.
Сам Сергей также остался не в восторге от ситуации.
- Странно, но больше не урезали время ни у кого. Думаете, мне самому прикольно стоять на ветру за кулисами просто так? - написал артист в интернете.
Впрочем, в тот же вечер Юльякшин от чистого сердца поздравил Сергея с получением почетного звания Заслуженного артиста Башкирии. Приказчиков ответил ему благодарностью.
Приказчиков выложил в сеть фотографию шуточной битвы за время на сцене
ИСТОЧНИК KP.RU