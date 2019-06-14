2019-06-14T19:21:16+03:00
Общество

Более 100 полицейских Стерлитамака хотят уволиться

Вопрос возник с появлением нового руководства
Рустем АХУНОВ
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В Стерлитамаке хотят уволиться более 100 полицейскихВ Стерлитамаке хотят уволиться более 100 полицейских
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Более 100 полицейских Стерлитамака готовы уволиться с занимаемого места работы.

Необычной для второго по населению города Башкирии информацией поделилась радиостанция «Эхо Москвы в Уфе». По данным СМИ, местные силовики не озвучивают, сколько сотрудников полиции действительно подали рапорты об отставке.

Причиной случившегося якобы является то, что местное управление МВД возглавил Ильдар Хурматуллин, ранее работавший начальником полка постовой службы в Уфе. «Эхо» сообщает, что начальство не подписывает стражам порядка рапорты об увольнении, а некоторые из них и вовсе якобы потеряны.

Фамилия Хурматуллина фигурировала в сообществе «Обмудсмен Полиции». Анонимные пользователи сетовали, что с приходом нового начальника полицейским приходится работать больше положенного срока и приходить на службу за час до начала смены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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