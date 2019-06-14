В Уфе неизвестные шлют письма от имени «Белого дома»

СЕГОДНЯ 17:50 2019-06-14T17:50:49+03:00

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Крупные предприятия Уфы получают фальшивые письма от людей, которые представляются администрацией главы Башкирии.

Известно, что неизвестные жулики в письме представляются руководителем администрации главы Башкирии Александром Сидякиным. В послании мошенники предлагают главам предприятий оказать благотворительную помощь.

- Набор бывает разный, от ремонта сантехники до покупки мебели. Люди становятся дезориентированными, думая, что мы собираем деньги. Ни я, ни администрация к этим письмам отношения не имеем, - сообщил сам Александр Сидякин.

Примечательно, что жулики подделали подпись Сидякина и проводят обзвон предприятий, в которые направили письма. В руководстве республики посчитали, что подобные послания вредят имиджу администрации. Поэтому чиновники решили обратиться за помощью в МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU