2019-06-14T18:03:08+03:00
Общество

Уфимская школьница спасла человека во время фотосессии

Необычный случай приключился у озера Теплое
Рустем АХУНОВ
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Уфимская школьница спасла женщину во время фотосессииУфимская школьница спасла женщину во время фотосессии
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Уфимская девятиклассница во время фотосессии спасла тонущую в озере женщину.

По данным телеканала «ВсяУфа», необычная история приключилась у уфимского озера Теплое. Несмотря на то, что водоем является техническим, многие жители столицы в нем купаются. Одну из таких любителей искупаться и спасла столичная девятиклассница Наталья Тостолуцкая.

На водоем девушка пришла вместе со своими одноклассниками. Ребята начали фотографироваться. В один момент Наталья увидела, что в озере тонет женщина. Спасателей на необорудованном пляже не было, поэтому девушка решила действовать сама. К счастью, вытащить тонущую из воды она успела вовремя.

Сейчас уфимские спасатели готовят документы, чтобы представить школьницу к награде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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