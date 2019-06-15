Под Уфой внедорожник перевернулся на крышу, есть пострадавшие
ДТП случилось в микрорайоне Зинино
.
Изменить размер текста:
Серьезное ДТП произошло сегодня утром, 14 июня, под Уфой. В микрорайоне Зинино столкнулись две иномарки "Митцубиси" и "Хендай". Японский внедорожник после удара перевернулся на крышу.
Людей из покорёженных машин вытащили очевидцы аварии. Прибывшие на место спасатели отключили аккумуляторы, помогли вернуть японскую иномарку на колёса и оттащили с проезжей части легковушку.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 3 человека. Причины и обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в управлении гражданской защиты.
Автор - Владислав Казанцев.
ИСТОЧНИК KP.RU