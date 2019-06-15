2019-06-15T07:34:17+03:00
Происшествия

Под Уфой внедорожник перевернулся на крышу, есть пострадавшие

ДТП случилось в микрорайоне Зинино
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Серьезное ДТП произошло сегодня утром, 14 июня, под Уфой. В микрорайоне Зинино столкнулись две иномарки "Митцубиси" и "Хендай". Японский внедорожник после удара перевернулся на крышу.

Людей из покорёженных машин вытащили очевидцы аварии. Прибывшие на место спасатели отключили аккумуляторы, помогли вернуть японскую иномарку на колёса и оттащили с проезжей части легковушку.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 3 человека. Причины и обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в управлении гражданской защиты.

Автор - Владислав Казанцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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