Уфимцы получат еще один прямой маршрут до моря

СЕГОДНЯ 22:15 2019-06-14T22:15:02+03:00

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С начала июля из Уфы начнет выезжать поезд, который доставит жителей столицы прямиком до станции Имеретинского курорта (Олимпийский парк) в Сочи. Первый состав отправится в путь 5 июля в 7:20 по местному времени.

Маршрут будет актуальным весь летний сезон: 5, 12, 16, 18, 28 и 30 июля, а также 2 и 30 августа. Перед поездкой нужно будет запастись терпением – в пути придется провести 52 часа. В обратном направлении состав проследует 7, 14, 18, 20, 30 июля; 1, 4 августа и 1 сентября.

Цены на билеты пока демократичные – от 4600 рублей.

Автор - Владислав Казанцев

ИСТОЧНИК KP.RU