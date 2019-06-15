В Башкирии бывшего главу сельсовета подозревают в присвоении квартиры

СЕГОДНЯ 08:39 2019-06-15T08:39:55+03:00

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Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы Темясовского сельсовета Баймакского района. Его подозревают в мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданскому делу.

Следствие установило, что в октябре 2015 года подозреваемый, будучи главой сельсовета, через администрацию получил квартиру в селе Темясово. Спустя полгода с помощью своего заместителя он присвоил квартиру в собственность. На этом чиновник не остановился. Мужчина получил право собственности на квартиру в порядке приватизации через районный суд. Фактически он изъял жилое помещение из муниципальной собственности. Противоправные действия экс-главы сельсоветы не остались незамеченными.

– В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, допрашиваются свидетели, изучается документация администрации сельского поселения, изданная в период руководства подозреваемого, – передает следком по Башкирии.

Автор: Владислав Казанцев

ИСТОЧНИК KP.RU