2019-06-14T13:56:50+03:00
Происшествия

В Уфе рабочий погиб при установке рекламного баннера, упав с погрузчика

Его коллега получил травмы, но выжил
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
фото: скриншот видеофото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Сегодня в Уфе, 14 июня, на территории одного из строительных магазинов на Уфимском шоссе произошло ЧП – при установке рекламного баннера погиб рабочий. Его коллега получил различные травмы, но, к счастью, остался жив.

По предварительным данным, трагедия произошло около часа дня. Двое мужчин находились на погрузчике и устанавливали баннер. В какой-то момент погрузчик повалило набок, и оба рабочих упали на асфальт с высоты.

Видео появилось в группах в социальных сетях. На нем видно, как приехавшие на место медики оказывают помощь 57-летнему рабочему, а слева лежит бездыханное тело второго, 62-летнего мужчины. Очевидцы отметили, что погрузчик неправильно подъехал, в результате чего произошел инцидент со смертельным исходом.

Дело рассмотрит гострудинспекция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
25-летний житель Башкирии застрелил многодетного отца за замечание о громкой музыке
Летнее предложение от SKODA: выгодные условия на покупку автомобилей в июне
ВТБ Лизинг предлагает автомобили концерна Fiat Chrysler Automobiles на льготных условиях
Башкирия получит 282 млн рублей на переселение жильцов аварийных домов
Три сельхозпроекта получат поддержку от властей Башкирии
«Вынесли 30 тысяч долларов и золотые украшения»: в Уфе ограбили врача-статиста
Жителей Башкирии ждут холодные и дождливые выходные
Полицейские задержали разбойника, нападавшего на инвалидов в Башкирии
Летнее предложение от SKODA: выгодные условия на покупку автомобилей в июне
Сегодня на «Сердце Евразии» в Уфе пройдет уникальное пиротехническое шоу
Проект УГНТУ одобрен на заседании Инвестиционного комитета Республики Башкортостан