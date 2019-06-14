В Уфе рабочий погиб при установке рекламного баннера, упав с погрузчика
Сегодня в Уфе, 14 июня, на территории одного из строительных магазинов на Уфимском шоссе произошло ЧП – при установке рекламного баннера погиб рабочий. Его коллега получил различные травмы, но, к счастью, остался жив.
По предварительным данным, трагедия произошло около часа дня. Двое мужчин находились на погрузчике и устанавливали баннер. В какой-то момент погрузчик повалило набок, и оба рабочих упали на асфальт с высоты.
Видео появилось в группах в социальных сетях. На нем видно, как приехавшие на место медики оказывают помощь 57-летнему рабочему, а слева лежит бездыханное тело второго, 62-летнего мужчины. Очевидцы отметили, что погрузчик неправильно подъехал, в результате чего произошел инцидент со смертельным исходом.
Дело рассмотрит гострудинспекция.
ИСТОЧНИК KP.RU