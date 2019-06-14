Башкирия получит 282 млн рублей на переселение жильцов аварийных домов

СЕГОДНЯ 14:46 2019-06-14T14:52:59+03:00

Сам регион добавит к этой сумме 62 млн рублей

Изменить размер текста: A A

В Фонде содействия реформирования ЖКХ одобрили заявку Башкирии на предоставление средств для расселения жителей аварийных домов. Финансовая поддержка выделена на первый этап программы 2019-2020 годов. Фонд ЖКХ предоставит 282,42 млн рублей, еще 63,4 млн рублей добавит республиканский бюджет.

По информации регионального Госкомитета по строительству, средства будут направлены на переселение 666 человек из 206 аварийных помещений в 10 муниципалитетах.

До 2024 года в рамках программы планируется расселить более 2,5 тысяч жителей.

Автор - Владислав Казанцев

ИСТОЧНИК KP.RU