2019-06-14T16:31:54+03:00
Происшествия

В Башкирии подросток изнасиловал 88-летнюю пенсионерку

16-летний юноша сознался в преступлении
Эльвина АПАРИНА
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В Башкирии в отношении 16-летнего юноши возбудили уголовное дело. Молодой человек подозревается в изнасиловании пожилой женщины. ЧП произошло в одном из сел Давлекановского района.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник, парень проник в дом к 88-летней пенсионерке, напал на нее и изнасиловал. Совершив преступление, он сбежал, но вскоре был задержан полицейскими.

Свою вину в содеянном он признал. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. В произошедшем предстоит разобраться силовикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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