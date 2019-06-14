В Башкирии подросток изнасиловал 88-летнюю пенсионерку
16-летний юноша сознался в преступлении
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В Башкирии в отношении 16-летнего юноши возбудили уголовное дело. Молодой человек подозревается в изнасиловании пожилой женщины. ЧП произошло в одном из сел Давлекановского района.
Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник, парень проник в дом к 88-летней пенсионерке, напал на нее и изнасиловал. Совершив преступление, он сбежал, но вскоре был задержан полицейскими.
Свою вину в содеянном он признал. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. В произошедшем предстоит разобраться силовикам.
ИСТОЧНИК KP.RU