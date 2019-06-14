В Стерлитамаке 7-летняя девочка сломала шею, катаясь с горки

СЕГОДНЯ 19:03 2019-06-14T19:03:03+03:00

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Вчера вечером, 13 июня, на детской площадке во дворе дома №59 по проспекту Октября в Стерлитамаке произошло ЧП. С трехметровой горки на землю упала 7-летняя девочка. Известно, что она гуляла на площадке с родителями.

На место незамедлительно вызвали скорую помощь, медики увезли малышку в больницу с подозрением на перелом шейных позвонков. К счастью, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Что стало причиной инцидента, предстоит выяснить правоохранительным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU