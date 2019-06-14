Жителей Башкирии ждут холодные и дождливые выходные

СЕГОДНЯ 12:20 2019-06-14T12:20:36+03:00

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На грядущих выходных, 15 и 16 июня, жителей республики ожидает холодная погода. В субботу и воскресенье солнце с переменным успехом будет выглядывать из облаков и туч.

По данным сервиса «Gismeteo», в первый выходной день, 15 июня, ожидается дождливая погода с переменной облачностью. Осадки пройдут до самого вечера. Ночью температура воздуха составит +9 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +17.

На следующий день дождь пройдет до обеда, после чего установиться облачная погода. Ночью, по прогнозам синоптиков, температура воздуха опустится до +11, а днем прогреется до +19.

Автор: Владислав Казанцев

ИСТОЧНИК KP.RU