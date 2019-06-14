2019-06-14T13:25:54+03:00
Экономика

Три сельхозпроекта получат поддержку от властей Башкирии

На господдержку смогут рассчитывать уфимский распределительный центр, Чишминский сахарный завод и Давлекановский комбинат хлебопродукции.
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фото: архив КПфото: архив КП
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В Башкирии три сельхозпроекта с общим объёмом вложений более 2,2 млрд. рублей получат господдержку в Башкирии. Данное решение было принято на «Инвестчасе» у Радия Хабирова.

Группа компаний «Еврозийский торговый альянс» планирует построить в столице республики распределительный центр для сельскохозяйственной продукции. Требуемая площадь проекта – 10 тысяч квадратных метров. Центр должен обеспечить хранение до 30 тысяч тонн продукции.

Два других проекта представила «Башкирская мясная компания». Первый подразумевает реконструкцию комплекса по производству гранулированного жома на Чишминском сахарном заводе. Проект оценивается более чем в 450 млн рублей. Второй проект компании связан с созданием комбикормового завода в Давлекановском комбинате хлебопродуктов. В перспективе проект позволит оптимизировать кормовую базу для хозяйств и снизить затраты на производство мяса.

Государство предоставит этим проектам льготы по налогам и субсидирует часть затрат на покупку оборудования.

Автор - Владислав Казанцев

ИСТОЧНИК KP.RU

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