2019-06-16T07:31:39+03:00
Общество

Родственники пропавшего в Уфе Дмитрия Мохова рассказали, как идут поиски

От мужчины нет вестей уже три недели
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Уфе продолжаются поиски 28-летнего Дмитрия Мохова. От молодого человека нет вестей уже три недели. Близкие Дмитрия обратились за помощью к волонтерам и написали заявление в полицию, но результатов это пока не принесло.

- Вчера я ездила в отделение полиции, так меня даже не пустили туда, так как заявление писала не я лично, - сокрушается сестра пропавшего Наталья. - Подруге Дмитрия тоже ничего не говорят, мол, передали дело в уголовный розыск - вот и все. Сейчас еще волонтеры подключились, тоже работают. Надеемся, что найдут.

Дмитрий Мохов, напомним, последний раз выходил на связь с близкими 25 мая. Тогда он сказал по телефону сестре, что едет на работу в ресторан "Папа Джонс" на ул. Софьи Перовской, но туда так и не добрался.

Приметы Дмитрия: рост около 180 см, русые волосы, среднее телосложение, карие глаза, есть шрам от аппендицита.

Если вы видели мужчину с фото или знаете что-то о его местонахождении, сообщите об этом его сестре 8-967-744-67-54 (Наталья) или в полицию 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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