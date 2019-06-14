2019-06-14T11:38:16+03:00
Общество

Сегодня на «Сердце Евразии» в Уфе пройдет уникальное пиротехническое шоу

Высота фейерверков достигнет 150 метров
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
фото: архив КПфото: архив КП
Изменить размер текста:

Сегодня, 14 июня, уфимцев ожидает уникальное пиротехническое шоу. Оно состоится в 23 часа в парке «Ватан» в рамках Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии».

Небо города к 100-летию республики украсят тысячи огней в цветах национального флага Башкирии. Планируется произвести около 11 тысяч залпов, а высота фейерверков достигнет 150 метров. Те, кто будет находиться недалеко от сцены, смогут увидеть надпись «Уфа». Пирошоу будет синхронизировано с музыкой, которая прозвучит на сцене.

В 19 часов вечера состоится концерт, на котором выступят популярные звезды, в том числе Элвин Грей, Анжелика Якусева, финалистка шоу Первого канала «Голос» Рушана Валеева. Хедлайнер праздничного вечера — звезда российской эстрады Алсу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три сельхозпроекта получат поддержку от властей Башкирии
«Вынесли 30 тысяч долларов и золотые украшения»: в Уфе ограбили врача-статиста
Жителей Башкирии ждут холодные и дождливые выходные
Полицейские задержали разбойника, нападавшего на инвалидов в Башкирии
Летнее предложение от SKODA: выгодные условия на покупку автомобилей в июне
Проект УГНТУ одобрен на заседании Инвестиционного комитета Республики Башкортостан
Радий Хабиров отверг проект Парка искусств в Уфе
В Уфе 4 июля начнут строить новое здание хирургического корпуса кардиоцентра
Верховный суд Башкирии призвал УГОК ответственным за загрязнение воздуха в Сибае
В Башкирии нашли мужчину, который два года назад украл 22 млн рублей и инсценировал свою смерть
Руководитель крупнейшего застройщика в Башкирии ушел в отставку
В Башкирии парень на мопеде врезался в «Ладу»
«Уфе» вернут «казахского Месси»
С начала 2019 года в Башкирии вышла замуж 41 девочка
В Уфе посетителей фестиваля «Сердце Евразии» развезут бесплатные автобусы
Иностранные инвесторы готовы вложиться в уфимские трамваи
В Башкирии власти усилили контроль над перепланировкой квартир
В Уфе экс-полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании, оставили под домашним арестом
В Башкирии в руках водителя взорвалось колесо от КамАЗа
Жительницу Башкирии осудили за торговлю самогоном
Уфимку, выбросившую двухлетнюю дочь из окна девятого этажа, отправят на принудительное лечение
В Башкирию придут грозы и сильный ветер
Канал «Вся Уфа» провел телемарафон «От Всей Уфы — с любовью!»
В Башкирии чиновница незаконно присвоила земельные участки для себя и своих родственников
«Справедливая Россия» выдвинула своего кандидата на пост главы Башкирии
В Башкирии пропал 31-летний Вадим Кромин