Сегодня на «Сердце Евразии» в Уфе пройдет уникальное пиротехническое шоу

СЕГОДНЯ 11:30 2019-06-14T11:38:16+03:00

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Сегодня, 14 июня, уфимцев ожидает уникальное пиротехническое шоу. Оно состоится в 23 часа в парке «Ватан» в рамках Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии».

Небо города к 100-летию республики украсят тысячи огней в цветах национального флага Башкирии. Планируется произвести около 11 тысяч залпов, а высота фейерверков достигнет 150 метров. Те, кто будет находиться недалеко от сцены, смогут увидеть надпись «Уфа». Пирошоу будет синхронизировано с музыкой, которая прозвучит на сцене.

В 19 часов вечера состоится концерт, на котором выступят популярные звезды, в том числе Элвин Грей, Анжелика Якусева, финалистка шоу Первого канала «Голос» Рушана Валеева. Хедлайнер праздничного вечера — звезда российской эстрады Алсу.

ИСТОЧНИК KP.RU