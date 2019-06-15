В Уфе осудят работника банка за подкуп
В Уфе завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего работника одного из столичных банков. Мужчина обвиняется в коммерческом подкупе.
Следствие установило, что банковский работник из отдела взыскания предложил должнице, на которую уже был подан иск за просроченный кредит, посодействовать в решении суда в её пользу. Он пообещал не являться в зал суда в качестве представителя банка, не предоставлять доказательств и всячески препятствовать рассмотрению дела. Услугу он предлагал за 60 тысяч рублей.
Должница сначала согласилась на сделку, однако впоследствии передумала и написала заявление в правоохранительные органы. После передачи денег злоумышленника задержали правоохранители.
– В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном не признал. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в следкоме РБ.
Автор: Владислав Казанцев
ИСТОЧНИК KP.RU