В Уфе осудят работника банка за подкуп

СЕГОДНЯ 12:40 2019-06-15T12:40:31+03:00

Он предлагал заключить незаконную сделку за 60 тысяч рублей

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В Уфе завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего работника одного из столичных банков. Мужчина обвиняется в коммерческом подкупе.

Следствие установило, что банковский работник из отдела взыскания предложил должнице, на которую уже был подан иск за просроченный кредит, посодействовать в решении суда в её пользу. Он пообещал не являться в зал суда в качестве представителя банка, не предоставлять доказательств и всячески препятствовать рассмотрению дела. Услугу он предлагал за 60 тысяч рублей.

Должница сначала согласилась на сделку, однако впоследствии передумала и написала заявление в правоохранительные органы. После передачи денег злоумышленника задержали правоохранители.

– В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном не признал. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в следкоме РБ.

Автор: Владислав Казанцев

ИСТОЧНИК KP.RU