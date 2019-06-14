2019-06-14T21:00:22+03:00
Происшествия

В Башкирии мужчина устроил смертельную аварию, отмечая покупку автомобиля

Мужчина сел за руль пьяным
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фото: архив КПфото: архив КП
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Верховный суд Башкирии приговорил 31-летнего жителя Благовещенского района к 2 годам и 6 месяцам колонии-поселения. Мужчина осудили за нарушение ПДД в пьяном состоянии, повлекшее смерть человека.

В суде установили, что в день покупки автомобиля обвиняемый сел за руль пьяным и вместе со своим знакомым поехал прикупить еще спиртного. Подъезжая к Благовещенску, нерадивый водитель не справился с управлением во время обгона и врезался в металлическое ограждение. В результате аварии скончался 42-летний пассажир.

Осужденный пытался обжаловать наказание, посчитав его слишком суровым, однако Верховный суд был непреклонен и посчитал жалобы необоснованными.

Автор: Владислав Казанцев

ИСТОЧНИК KP.RU

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