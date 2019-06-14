2019-06-14T10:16:09+03:00
Общество

В Уфе 4 июля начнут строить новое здание хирургического корпуса кардиоцентра

На это будет потрачено 2 млрд 607 млн рублей
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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В столице Башкирии 4 июля начнут строительство здания хирургического корпуса кардиоцентра, заявил и.о. председателя госкомитета Башкирии по строительству Марат Ахмадуллин на «Здравчасе». Повторный аукцион по отбору подрядчика состоялся 10 июня, его результаты объявят 17 июня.

Как сообщается на сайте госзакупок, к торгам были допущены две заявки. В обеих них исполнители снизили стоимость госконтракта – с 2 млрд 620 млн рублей до 2 млрд 607 млн. Финансировать строительство корпуса будет республика. Работы планируют завершить к ноябрю 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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