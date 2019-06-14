В Уфе 4 июля начнут строить новое здание хирургического корпуса кардиоцентра

СЕГОДНЯ 10:16 2019-06-14T10:16:09+03:00

На это будет потрачено 2 млрд 607 млн рублей

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В столице Башкирии 4 июля начнут строительство здания хирургического корпуса кардиоцентра, заявил и.о. председателя госкомитета Башкирии по строительству Марат Ахмадуллин на «Здравчасе». Повторный аукцион по отбору подрядчика состоялся 10 июня, его результаты объявят 17 июня.

Как сообщается на сайте госзакупок, к торгам были допущены две заявки. В обеих них исполнители снизили стоимость госконтракта – с 2 млрд 620 млн рублей до 2 млрд 607 млн. Финансировать строительство корпуса будет республика. Работы планируют завершить к ноябрю 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU