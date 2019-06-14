Верховный суд Башкирии призвал УГОК ответственным за загрязнение воздуха в Сибае

СЕГОДНЯ 09:35 2019-06-14T09:37:57+03:00

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Верховный суд Башкирии отказал Учалинскому горнообгатительному комбинату и его филиалу в Сибае в удовлетворении апелляционной жалобы, сообщает «Коммерсантъ».

Сибайский суд признал, что УГОК и его филиал виновны в экологическом ущербе городу. Комбинат не обеспечил безопасное производство. Попустительство привело к сернистым выбросам, превышающим норму.

В своей апелляции УГОК настаивал на том, что арендует у администрации Сибая участок, на котором ведется добыча руды, а вина при этом лежит на обанкротившемся Башкирском медно-серном комбинате, проводившим работу с нарушением техники безопасности.

Тем не менее ВС указал, что согласно договору, УГОК должен был сам позаботиться об охране окружающей среды. Помимо этого, окисление руды, приведшее к выбросам, произошло во время того, как УГОК вел разработку. Обвинение в виновности предыдущего комбината суд отклонил, поскольку не было предоставлено никаких доказательств.

В Верховном суде также отметили, что горение руды произошло на тех участках, где комбинат проводил капитальное строительство.

Напомним, что ликвидация аварии в Сибае до сих пор не завершена, воздух все еще загрязнен. Сейчас идет второй этап подтопления шахт.

Автор: Владислав Казанцев

ИСТОЧНИК KP.RU