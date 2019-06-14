Руководитель крупнейшего застройщика в Башкирии ушел в отставку
Накануне стало известно, что руководитель Фонда развития жилищного строительства Башкирии Виктор Рассейкин ушел в отставку. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на «Башмедиа». По данным издания, временно исполняющим обязанности управляющего стал первый заместитель Рассейкина Александр Корытко.
Виктор Рассейкин возглавил ФРЖС в декабре прошлого года. По данным издания «Башмедиа», причиной его тоставки стали разногласия с замглавы госкомитета по строительству Григорием Невоструевым.
Фонд развития жилищного строительства Башкирии считается крупнейшим застройщиком в республике. Компания специализируется на строительстве жилья эконом класса.
ИСТОЧНИК KP.RU