Руководитель крупнейшего застройщика в Башкирии ушел в отставку

СЕГОДНЯ 08:10 2019-06-14T08:10:06+03:00

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Накануне стало известно, что руководитель Фонда развития жилищного строительства Башкирии Виктор Рассейкин ушел в отставку. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на «Башмедиа». По данным издания, временно исполняющим обязанности управляющего стал первый заместитель Рассейкина Александр Корытко.

Виктор Рассейкин возглавил ФРЖС в декабре прошлого года. По данным издания «Башмедиа», причиной его тоставки стали разногласия с замглавы госкомитета по строительству Григорием Невоструевым.

Фонд развития жилищного строительства Башкирии считается крупнейшим застройщиком в республике. Компания специализируется на строительстве жилья эконом класса.

ИСТОЧНИК KP.RU