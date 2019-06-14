В Башкирии нашли мужчину, который два года назад украл 22 млн рублей и инсценировал свою смерть

СЕГОДНЯ 08:40 2019-06-14T08:40:39+03:00

Мужчина сделал вид, что утонул, оставив вещи на берегу реки, а сам скрывался на протяжении двух лет в заброшенном доме

Изменить размер текста: A A

В Башкирии полицейские задержали 40-летнего Айдара Гиматова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Он обманывал жителей республики и похитил у них более 22 миллионов рублей.

Силовики объявили мужчину в розыск в феврале 2017 года. Летом того же года его родные сообщили, что нашли его вещи на берегу реки. Так он хотел сделать вид, что утонул. Однако версия несчастного случая на воде не подтвердилась. Как выяснили полицейские, мужчина скрывался в пустующем доме в одной из деревень Дуванского района. Там он был задержан оперативниками уголовного розыска. На данный момент ему избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, что Гиматов являлся директором потребительского кооператива, который действовал в Дуванском, Кигинском, Салаватском районах республики. Размер взноса варьировался от 50 до 600 тысяч рублей. Граждане передали документы директору и открыли в банках расчётные счета. Гиматов получили деньги со счетов потерпевших, расписавшись за них в финансовых документах.

Как сообщили в МВД по РБ, всего от его рук пострадали около 70 человек. В отношении организации было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU