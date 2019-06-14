2019-06-14T07:37:31+03:00
Происшествия

В Башкирии парень на мопеде врезался в «Ладу»

Авария произошла в Учалинском районе республики
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии 18-летний парень на мопеде врезался в «Калину»В Башкирии 18-летний парень на мопеде врезался в «Калину»
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В селе Имангулово 18-летний парень на мопеде врезался в «Ладу Калину».

Известно, что авария произошла на пересечении улиц Солнечная и Парковая. За рулем двухколесного транспорта находился 18-летний местный житель. На перекрестке он, предположительно, не уступил дорогу «Ладе», за рулем которой находился 36-летний мужчина. Столкновения избежать не удалось.

В итоге оба водителя оказались в больнице. Автоинспекторы сообщили, что мопед не был зарегистрирован в ГИБДД республики.

Всего за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали более 2200 нарушений ПДД. Стражи порядка поймали 28 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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