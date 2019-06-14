«Уфе» вернут «казахского Месси»

СЕГОДНЯ 07:13 2019-06-14T07:13:40+03:00

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В футбольный клуб «Уфа» в скором времени вернется Еркебулан Сейдахмет.

Напомним, что нападающий башкирского клуба играл в болгарском «Левски» на правах аренды с февраля 2019 года. Казахский футболист отыграл всего три матча. Согласно контракту аренды, болгарский клуб имел право на его досрочное расторжение. Чем и решил воспользоваться.

- В течение почти всего арендного соглашения Сейдахмет был травмирован. Ему не удалось забить ни одного гола. В последние полтора года он практически вообще не играл, - сообщает портал Sports.kz.

В составе уфимского клуба у молодого игрока были похожие проблемы – Сергей Томаров почти не давал парню игрового времени.

ИСТОЧНИК KP.RU