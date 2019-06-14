2019-06-14T06:55:26+03:00
Общество

С начала 2019 года в Башкирии вышла замуж 41 девочка

Статистикой поделились в госкомитете по делам юстиции
Рустем АХУНОВ
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С начала года в Башкирии вышла замуж 41 девочкаС начала года в Башкирии вышла замуж 41 девочка
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С начала 2019 года в Башкирии вышла замуж 41 несовершеннолетняя девочка.

Как сообщает портал «Ufatime» со ссылкой на госкомитет по делам юстиции, такие браки регистрируют в порядке исключения. В обычной ситуации супругам должно быть больше 18 лет.

Известно, что всем молодым невестам было по 16 лет. Дело в том, что по закону с 2017 года подростки не имеют права регистрировать брак даже по уважительным причинам – беременности или рождению ребенка. Сейчас молодой женой можно стать только после 16 лет.

В 2017 году в республики зарегистрировали 191 брак с участием несовершеннолетних. Чаще всего «уважительной причиной» такой свадьбы является беременность девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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