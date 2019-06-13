В Уфе посетителей фестиваля «Сердце Евразии» развезут бесплатные автобусы

СЕГОДНЯ 20:01 2019-06-13T20:01:11+03:00

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Власти Уфы извлекли урок после вчерашнего транспортного коллапса в центре после празднования Дня города. В ближайшие дни посетителей фестиваля «Сердце Евразии» по окончании концерта будут развозить бесплатные автобусы. Об этом заявили сегодня, 13 июня, в городской администрации.

Напомним, вчера поздно вечером горожане и гости столицы не смогли нормально добраться в другие районы из-за отсутствия транспорта. Люди были вынуждены идти пешком под проливным дождем или переплачивать за такси.

Как отметили в пресс-службе уфимской мэрии, с сегодняшнего вечера и до 15 июня включительно посетителей фестиваля развезут 20 больших автобусов «Башавтотранса». Они будут дожидаться пассажиров на правой стороне улице Заки Валиди. Платные маршрутки будут стоят на улице Пушкина.

Автобусы повезут горожан в Дему, Зеленую рощу, Сипайлово, Черниковку и Затон.

ИСТОЧНИК KP.RU