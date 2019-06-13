В Башкирии в руках водителя взорвалось колесо от КамАЗа

СЕГОДНЯ 18:06 2019-06-13T18:06:37+03:00

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На днях Гострудинспекция Башкирии завершила расследование жуткого инцидента на одном из предприятий в Ишимбае. Трагический случай произошел еще 8 апреля.

По данным инспекции, 38-летний водитель КамАЗа взялся заменить колесо на большегрузе. Известно, что ранее его коллега залатал камеру и мужчине нужно было поставить колесо обратно. Когда он покатил колесо из одного цеха в другой, покрышку буквально разорвало прямо у него в руках.

- Колесо отскочило от земли и ударило водителя в челюсть. На хлопок прибежал водитель из соседнего бокса, коллеги вызвали медработников завода и скорую, - сообщает пресс-служба Гострудинспекции по Башкирии.

Во время проверки выяснилось, что водитель выполнял непосредственное указание начальства. Во время расследования инцидента инспекторы нашли множество нарушений требований охраны труда. Более того, грузовик, на который водитель должен был установить колесо вовсе числился как списанный.

В результате руководство предприятия было оштрафовано на сумму более 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU