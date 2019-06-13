2019-06-13T17:23:23+03:00
Происшествия

Уфимку, выбросившую двухлетнюю дочь из окна девятого этажа, отправят на принудительное лечение

На этом настаивают правоохранительные органы
Павел КРАЙНОВ
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Фото: собственный источник «КП – Уфа»Фото: собственный источник «КП – Уфа»
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Следком по Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении 21-летней жительницы Уфы. Молодую маму обвиняют в покушении на убийство собственной двухлетней дочери. Трагедия разыгралась 13 марта в доме №30 по Дуванскому бульвару.

По версии следствия, в тот злополучный день женщина находилась в квартире с сестрой мужа. В какой-то момент родственница ушла на кухню готовить еду, а мать с малышкой вышли на балкон. Внезапно она выбросила дочку в открытое окно. Затем она попыталась свести счеты с жизнью.

Эту историю вполне можно назвать невероятной – при падении ребенок ударился о сугроб и выжил. Благодаря нехватки дворников и мощнейшему снегопаду под окнами дома образовался гигантский сугроб, который спас девочку жизнь.

В результате падения малышка получила травмы средней тяжести, а ее мать и вовсе не пострадала. Их тут же отправили в больницу медики скорой помощи, которых вызвали соседи. Оттуда женщину увезли прямиком в следственный отдел.

- Комиссией судебно-психиатрических экспертов было установлено, что у женщины в настоящее время и в период совершения деяния имелось психическое расстройство, которое лишило ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Ей рекомендовано принудительное лечение в стационарных условиях, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

В ближайшее время дело будет передано в суд. Следователи настаивают, чтобы женщину отправили на принудительное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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