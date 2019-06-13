2019-06-13T16:14:58+03:00
Общество

Канал «Вся Уфа» провел телемарафон «От Всей Уфы — с любовью!»

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12 июня, в «День города» и «День России», телеканал «Вся Уфа» порадовал своих телезрителей ярким праздничным эфиром!

Для всех, кто находился у экранов телевизоров, столичный канал подготовил телемарафон «От Всей Уфы — с любовью!»

Телезрители увидели самые актуальные новости, интервью с интересными гостями, программы об Уфе и прямые включения с праздничных площадок нашего города!

Ну а самые активные телезрители, звонившие в прямой эфир, были отмечены приятными подарками от ведущих. Стоит добавить, что звонки поступали не только из нашей столицы, но и из Стерлитамака!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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