2019-06-13T15:19:32+03:00
Общество

«Справедливая Россия» выдвинула своего кандидата на пост главы Башкирии

Юрий Игнатьев стал четвертым официальным кандидатом на этот пост
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Фото: официальный сайт партии "Справедливая Россия"Фото: официальный сайт партии "Справедливая Россия"
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В Башкирии на региональном заседании партии «Справедливая Россия» был выбран кандидат на пост главы республики. Делегаты единогласно проголосовали за кандидатуру Юрия Игнатьева. Он является председателем Совета Регионального отделения партии в республике.

– На последних выборах 2 июня партия «Справедливая Россия» набрала около 20%. Все это говорит о том, что у нашей партии есть поддержка избирателей на территории республики, и, мы понимаем, что не имеем права не участвовать в выборах Главы Республики Башкортостан. Стоит отметить, что задачей партии «Справедливая Россия» является социальная защищенность людей, защита интересов народа, – приводит слова Юрия Игнатьева пресс-служба партии.

Ранее своих кандидатов выдвинули партии «Единая Россия» (Радий Хабиров), КПРФ (Юнир Кутлугужин) и «Партия пенсионеров России» (Владимир Кобзев), «Зеленые» (Сания Тимасова). Выборы главы Башкирии состоятся 8 сентября.

Автор: Владислав Казанцев

ИСТОЧНИК KP.RU

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