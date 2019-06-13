В Башкирии пропал 31-летний Вадим Кромин

СЕГОДНЯ 14:36 2019-06-13T14:36:47+03:00

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В Башкирии родные и друзья разыскивают 31-летнего жителя Стерлитамака Вадима Кромина. Мужчина пропал еще 5 июня, когда вышел из дома, направляясь в гараж, чтобы отремонтировать машину. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда «Отклик».

Приметы: рост 178 сантиметров, телосложение полное, волосы короткие, шатен, глаза зеленые.

Был одет: светлая кепка-«восьмиуголка», темная футболка, черная кожаная куртка, голубые джинсы, кожаные сандалии телесного цвета.

Если вам что-то известно о местонахождении Вадима Кромина, просьба сообщить в полицию или волонтерам по номеру 8(987)106-06-01.

ИСТОЧНИК KP.RU