Уфимцев напугал жуткий клоун, разгуливавший по темным улицам

СЕГОДНЯ 14:07 2019-06-13T14:07:48+03:00

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Неприятный сюрприз ожидал уфимцев, возвращавшихся поздним вечером с праздничных мероприятий. В центре города прохожих напугал мужчина, переодевшийся в клоуна Пеннивайза из знаменитого романа Стивена Кинга «Оно». Клоун неподвижно стоял на плохо освещаемых участках улицы, а приметив свою жертву (в основном, молодые одинокие девушки. Компании крепких мужчин Пеннивайз предпочитал обходить стороной) – с криками и диким смехом бросался в ее сторону.

Как рассказала корреспондент портала UfacityNews.ru, которой «посчастливилось» встретиться с клоуном дважды, возмутителем спокойствия оказался молодой парень лет 25-30, который передвигался на черной иномарке. Зачем молодой человек выбрал такой странный способ развлечения, тоже непонятно. Многие уфимцы не одобрили юмор парня, посчитав, что он мог напугать детей.

- Многие возвращались домой с маленькими детьми. Увидев такое, испугаются даже взрослые. К тому же, многие возвращались домой пешком, после увиденного идти было жутковато, –поделились своими впечатлениями очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU