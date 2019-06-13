2019-06-13T12:59:55+03:00
Общество

В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

Местами температура воздуха опустится до -2 °
Яна БАЗЕКИНА
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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И вроде наступило лето, а погода продолжает преподносить неприятные сюрпризы. Уже завтра, 14 июня, республиканское МЧС объявило штормовое предупреждение из-за заморозков. Согласно прогнозам, температура воздуха ночью опустится до +2; +7 градусов, а в отдельных районах и вовсе подморозит до -2°.

Днем немного потеплеет: столбики термометров покажут +12; +19 градусов, зато разыграется шквалистый северо-западный ветер с порывами до 5-10 метров в секунду, а местами пройдет кратковременный дождь. Впрочем, тумана не ожидается, и на дорогах будет хорошая видимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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