В Башкирии власти усилили контроль над перепланировкой квартир

СЕГОДНЯ 19:02 2019-06-13T19:02:51+03:00

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Сегодня, 13 июня, стало известно, что в Башкирии принят закон, наделяющий надзорные органы новыми полномочиями, которые позволят выявлять и пресекать перепланировку квартир. Органы контроля получили право на проведение проверки при поступлении информации о нарушениях. Помимо этого, для проверки квартиры теперь достаточно будет согласия нанимателя. Предыдущая версия закона предусматривала обязательное одобрение собственника квартиры.

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, необходимость закона обусловлена большим числом нарушений в сфере перепланировки квартир:

– Многие, к сожалению, создавая комфорт для себя, не задумываются о комфорте и, что еще более важно, безопасности соседей. Необходим жесткий контроль в обозначенной сфере, чтобы перепланировка не отразилась на технических характеристиках, эксплуатации многоквартирных домов, а люди, живущие в них, не пострадали, – отметил Константин Толкачев.

Автор: Владислав Казанцев

ИСТОЧНИК KP.RU