В Уфе произошло сразу два ДТП с участием маленьких велосипедистов
Очередное ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста произошло сегодня, 13 июня, в Уфе. Примерно в 12.40 32-летний водитель иномарки «Киа Рио» сбил 11-летнего мальчика , катавшегося по дворовой дороге. Инцидент произошел напротив дома №34 по улице Жукова. Подросток с переломом голени был доставлен в больницу, где ему наложили гипс и отпустили домой.
Фото: Отдел ГИБДД по Уфе
Похожее ДТП произошло чуть позже и в том же микрорайоне Сипайлово. 39-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус», поворачивая на перекрестке, сбил 12-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу на регулируемом переходе. Подросток также получил различные травмы, но после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются дорожные полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU