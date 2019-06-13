В Уфе произошло сразу два ДТП с участием маленьких велосипедистов

СЕГОДНЯ 12:32 2019-06-13T12:32:19+03:00

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Очередное ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста произошло сегодня, 13 июня, в Уфе. Примерно в 12.40 32-летний водитель иномарки «Киа Рио» сбил 11-летнего мальчика , катавшегося по дворовой дороге. Инцидент произошел напротив дома №34 по улице Жукова. Подросток с переломом голени был доставлен в больницу, где ему наложили гипс и отпустили домой.

Фото: Отдел ГИБДД по Уфе

Похожее ДТП произошло чуть позже и в том же микрорайоне Сипайлово. 39-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус», поворачивая на перекрестке, сбил 12-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу на регулируемом переходе. Подросток также получил различные травмы, но после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются дорожные полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU