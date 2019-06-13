В Уфе осудили угонщиков дорогих иномарок
В Уфе осудили 49-летнего и 51-летнего жителей Оренбурга: мужчины признаны виновными в кражах, мошенничестве и подделке автомобильных номеров.
Как выяснилось в суде, за 2017-2018 годы злоумышленники украли 9 иномарок «Мазда» и «Рено», причем действовали не только в Башкирии, но и в соседней республике Татарстан. Угонщики использовали специальное электронное оборудование, позволяющее с легкостью взломать сигнализацию и завести машину без ключа, после чего меняли идентификационные номера на поддельные, и перегоняли автомобиль в заранее арендованный гараж. Общий ущерб владельцам иномарок составил 6,8 миллионов рублей.
Впоследствии один из подельников реализовывал угнанные машины, предоставляя поддельные документы: на продаже ему удалось выручить около 3 миллионов рублей. Впрочем, сейчас все иномарки возвращены законным владельцам.
- Суд приговорил одного из фигурантов уголовного дела к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, его сообщника – к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU