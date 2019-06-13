В Уфе осудили угонщиков дорогих иномарок

СЕГОДНЯ 11:59 2019-06-13T11:59:19+03:00

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В Уфе осудили 49-летнего и 51-летнего жителей Оренбурга: мужчины признаны виновными в кражах, мошенничестве и подделке автомобильных номеров.

Как выяснилось в суде, за 2017-2018 годы злоумышленники украли 9 иномарок «Мазда» и «Рено», причем действовали не только в Башкирии, но и в соседней республике Татарстан. Угонщики использовали специальное электронное оборудование, позволяющее с легкостью взломать сигнализацию и завести машину без ключа, после чего меняли идентификационные номера на поддельные, и перегоняли автомобиль в заранее арендованный гараж. Общий ущерб владельцам иномарок составил 6,8 миллионов рублей.

Впоследствии один из подельников реализовывал угнанные машины, предоставляя поддельные документы: на продаже ему удалось выручить около 3 миллионов рублей. Впрочем, сейчас все иномарки возвращены законным владельцам.

- Суд приговорил одного из фигурантов уголовного дела к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, его сообщника – к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU