2019-06-13T17:00:16+03:00
Общество

В Башкирию придут грозы и сильный ветер

Жара спадет, и ночью будет весьма прохладно
Яна БАЗЕКИНА
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Погода совсем не радует: дождь, ветер, похолоданиеПогода совсем не радует: дождь, ветер, похолодание
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В Башкирии жаркое и солнечное лето сменилось непогодой. Прогноз синоптиков не радует: до конца недели в республике затянутся дожди, будут греметь грозы, а умеренный северо-западный ветер то и дело будет усиливаться до шквалистого с порывами до 15 метров в секунду.

Уйдет и изнуряющая жара. Уже ночью температура воздуха опустится всего до +4; +9 (где-то и вовсе похолодает до +1), но днем все же будет тепло – примерно +18; +21 градусов.

В Уфе также ожидается ветреная и дождливая погода. Ветер усилится до 13-15 метров в секунду, местами разразится гроза. Температура воздуха ночью опустится до +9 градусов, да и днем синоптики обещают всего +13; +18 градусов. Зато уже на следующей неделе тучи разойдутся, выглянет ласковое солнце и вернется летняя жара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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