«Рядом живут дети»: Житель Башкирии нашел в овраге сотни пачек опасных лекарств
Житель Белебея обнаружил в городском овраге огромную кучу опасных лекарств с истекшим сроком годности.
Фотографии гражданин выложил в социальные сети. Судя по упаковкам, кто-то решил таким образом избавиться от лекарств, которые принимают при инфарктах и инсультах. Первое средство при передозировке вызывает кровотечения, а второе головокружение и судороги. На фотографиях можно увидеть десятки, если не сотни, вскрытых упаковок с лекарствами. Кто выкинул их в овраг, где могут играть дети – неизвестно.
- Рядом живут дети! Кто-то решил избавиться от лекарств с истекшим сроком годности! – возмущается местный житель.
Кто-то таким образом решил избавиться от препаратов
ИСТОЧНИК KP.RU