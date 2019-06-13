«Рядом живут дети»: Житель Башкирии нашел в овраге сотни пачек опасных лекарств

СЕГОДНЯ 10:54 2019-06-13T10:55:01+03:00

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Житель Белебея обнаружил в городском овраге огромную кучу опасных лекарств с истекшим сроком годности.

Фотографии гражданин выложил в социальные сети. Судя по упаковкам, кто-то решил таким образом избавиться от лекарств, которые принимают при инфарктах и инсультах. Первое средство при передозировке вызывает кровотечения, а второе головокружение и судороги. На фотографиях можно увидеть десятки, если не сотни, вскрытых упаковок с лекарствами. Кто выкинул их в овраг, где могут играть дети – неизвестно.

- Рядом живут дети! Кто-то решил избавиться от лекарств с истекшим сроком годности! – возмущается местный житель.

Кто-то таким образом решил избавиться от препаратов

ИСТОЧНИК KP.RU