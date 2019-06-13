2019-06-13T12:21:24+03:00
Общество

Роспотребнадзор выявил загрязнение воздуха, воды и почвы в Башкирии

Ведомство отметило превышение нормы в нескольких населенных пунктах
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Фото: Инна ШереметьеваФото: Инна Шереметьева
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Управление Роспотребнадзора отчиталось о проверке воздуха и воды в республике. Атмосферный фон был проанализирован в 10 населенных пунктах, среди которых Уфа, Туймазы, Бирск, Стерлитамак, Мелеуз, Ишимбай, Благовещенск, Нефтекамск, Давлеканово и деревня Восток Ишимбайского района.

В столице Башкирии специалисты взяли пробу в двух микрорайонах. В Сипайлово обнаружено превышение предельно допустимой концентрации этилбензола в 2-5 раз. В Нижегородке значение данного углеводорода превышено в 2 раза.

В Стерлитамаке допустимое значение гидрохлорида выше нормы до 2 раз. В Благовещенске экологическая ситуация хуже. Здесь наблюдается чрезмерная концентрация диметилбензола от 2 до 5 раз, метилбензола до 2 раз и этилбензола от 2 до 5 раз.

Проверка воды была проведена в 33 населенных пунктах республики. Специалисты отметили нарушения экологической нормы в Сипайлово с превышением нормы железа от 2 до 5 раз. Такая же ситуация наблюдается в селах Мишкино и Шаран.

В Роспотребнадзоре также проинспектировали состояние почвы. По санитарно-гигиеническим показателям 4 пробы не соответствуют требованиям. Это касается Октябрьского и Калининского районов в Уфе, где превышен ПДК по никелю и цинку соответственно. В Благовещенск и Малоязе пробы также показали двукратное превышение цинка в почве.

Автор: Владислав Казанцев

ИСТОЧНИК KP.RU

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