В Башкирии чиновница незаконно присвоила земельные участки для себя и своих родственников

СЕГОДНЯ 16:00 2019-06-13T16:00:50+03:00

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В Мелеузовском районе бывшая управляющая делами Воскресенского сельсовета и ее сообщница признаны виновными в мошенничестве и служебном подлоге. По иску прокуратуры суд взыскал с них ущерб в размере 850 тысяч рублей. Ранее женщины были приговорены к условному сроку.

Как выяснилось в ходе суда, с 2011 по 2016 годы сообщницы незаконно выделили 2,4 гектаров земли для себя и своих родственников. Чиновница изготавливала поддельные выписки из хозяйственной книги, на основании которых земля, принадлежащая муниципалитету, передавалась в частную собственность, а потом и вовсе перепродавалась третьим лицам под застройку. Общий ущерб от действий мошенниц составил около 900 тысяч рублей. Впрочем, один земельный участок женщины не успели реализовать, и на него следователи наложили арест.

Прокуратура через суд потребовала вернуть незаконно присвоенную землю муниципалитету, а за уже реализованные земельные участки обязать мошенниц выплатить их рыночную стоимость – 850 тысяч рублей.

- Суд удовлетворил иск. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры, - заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU