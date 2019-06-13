В Башкирии продолжаются поиски пропавшей 15-летней Дарьи Черепановой

СЕГОДНЯ 09:31 2019-06-13T09:53:33+03:00

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Поиски пропавшей в Уфе еще 23 марта Дарьи Черепановой продолжаются. Девочка ушла из дома в пригороде башкирской столицы и до сих пор не вернулась. Родные и близкие сразу же обратились в полицию с заявлением о пропаже подростка, к поискам подключились и волонтеры поискового отряда «Поиск детей – Уфа».

Известно, что Дарья Черепанова воспитывалась в благополучной и состоятельной семье. На 15-летие родители подарили ей собственного пони. По словам родных, никаких причин для побега из дома у нее не было. В день пропажи девушка вышла из своего лицея в 12 часов дня, но домой так и не вернулась. Вскоре сыщики возбудили уголовное дело по статье «Убийство» - это нормальная практика при поисках пропавших.

- Около месяца назад была информация, что похожую на нее девочку видели в Черниковке. Мы сразу же выехали на место, но там уже след простыл. На данный момент поиски продолжаются, - рассказал в беседе с «Комсомолкой» руководитель поискового отряда «Поиск детей – Уфа» Павел Нестеров.

Приметы Дарьи Черепановой: на вид 16-17 лет, рост 170 см, среднего телосложения, прямые светлые волосы, голубые глаза.

В день пропажи Дарья Черепанова была одета в темно-синюю куртку и черные джинсы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении просят позвонить в полицию по номерам 02 или 020 или по телефонам: 8-927-969-89-19 или +7 927 941-65-11.

ИСТОЧНИК KP.RU