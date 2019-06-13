В Уфе мотоциклист врезался в столб и погиб

СЕГОДНЯ 08:00 2019-06-13T08:02:47+03:00

Почему мужчина не справился с управлением, выясняет дорожная полиция

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Вчера, 12 июня, в Уфе произошло ДТП с участием двухколесного транспорта. Вечером в микрорайоне Дема, на улице Центральной 38-летний водитель мотоцикла Suzuki C90 не справился с управлением и влетел в столб электроопоры. Несмотря на защитный шлем, мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.

Что стало причиной аварии, сейчас выясняют сотрудники ГИБДД. Если верить застывшей стрелке спидометра, мотоциклист ехал со скоростью 60 километров в час, поэтому вряд ли лихачество стало причиной трагедии.

- Видимо, решил применить экстреннее торможение. Возможно, кто-то подрезал его, так как рядом был другой тормозной путь - от автомобиля, - рассказал «Комсомолке» очевидец, побывавший на месте сразу после ДТП.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

ИСТОЧНИК KP.RU