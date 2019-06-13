В Башкирии оштрафовали чересчур назойливых коллекторов

СЕГОДНЯ 08:25 2019-06-13T09:20:59+03:00

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В Башкирии приставы оштрафовали не в меру ретивых коллекторов. На методы работы «Агентства ликвидации долгов» пожаловалась местная жительница. Оказалось, что сотрудники фирмы звонили женщине по несколько раз на дню, тогда как допускается лишь один звонок в сутки.

Кроме того, коллекторы не представлялись, как положено, и не предупреждали, что разговор записывается. Суд учел все эти нарушения и оштрафовал агентство на 60 тысяч рублей.

В УФССП по Башкирии отметили, что на фирму поступали жалобы и раньше, ее даже исключили из госреестра юридических лиц, осуществляющих коллекторскую деятельность.

Приставы напоминают жителям региона, что подобные организации могут звонить людям раз в сутки, два раза в неделю и не более восьми раз в месяц. Если это происходит чаще, можно обратиться в УФССП - 8 (347) 272-67-81 или на «горячую линию» – 8 (347) 273-71-49.

ИСТОЧНИК KP.RU