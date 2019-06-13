2019-06-13T08:59:38+03:00
Происшествия

В Башкирии бывший замначальника колонии попался на взятке

Он за деньги передавал заключенным телефоны
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Башкирии завели уголовное дело на бывшего заместителя начальника исправительной колонии №7, что в Мелеузе. Его подозревают в получении взятки.

Следователи выяснили, что мужчина на протяжении трех месяцев проносил в колонию мобильные телефоны. Он отдавал их осужденному в обмен на деньги. Всего сотрудник УФСИН успел передать пять телефонов и получил за это 32 тысячи рублей.

Подозреваемого задержали, у него дома провели обыск.

- Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - пояснили в Следственном комитете по Башкирии. Расследование дела ведется вместе с региональным Управлением ФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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