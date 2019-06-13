В Башкирии бывший замначальника колонии попался на взятке
Он за деньги передавал заключенным телефоны
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В Башкирии завели уголовное дело на бывшего заместителя начальника исправительной колонии №7, что в Мелеузе. Его подозревают в получении взятки.
Следователи выяснили, что мужчина на протяжении трех месяцев проносил в колонию мобильные телефоны. Он отдавал их осужденному в обмен на деньги. Всего сотрудник УФСИН успел передать пять телефонов и получил за это 32 тысячи рублей.
Подозреваемого задержали, у него дома провели обыск.
- Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - пояснили в Следственном комитете по Башкирии. Расследование дела ведется вместе с региональным Управлением ФСБ.
ИСТОЧНИК KP.RU